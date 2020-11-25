Нардеп прокомментировал идею.

В Украине нет механизма для отслеживания больных коронавирусом и контактных лиц.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV выразил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. Он считает, что это стало бы тотальным контролем над обществом.

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По его словам, никто не имеет права заставить гражданина устанавливать приложения, которые будут отслеживать его перемещения, это должен быть исключительно добровольный шаг. А значит, нельзя рассчитывать на то, что украинцы будут пользоваться приложением массово.

"Скорее всего, в нашей стране такие механизмы ввести невозможно. Фактически это тотальный контроль над обществом. Человек должен добровольно зарегистрироваться в приложении и внести туда свои метаданные. Далее человек должен добровольно установить какую-то галочку, чтобы его гаджет отслеживался каким-то программным обеспечением", - сказал Федиенко.

Вместе с тем нардеп отметил, что "проблема не в приложениях, а в культуре общества". По его мнению, потребность во введении контроля за больными не была бы на повестке дня, если бы граждане Украины ответственно относились к санитарным рекомендациям на время пандемии коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации работает над созданием механизма, который позволит отслеживать больных коронавирусом и контактных лиц. При этом он отметил, что это потребует изменений в законодательство.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк