С начала пандемии в Украине подтвердили 2 258 532 случая COVID-19.

По состоянию на утро 7 августа в Украине еще 1054 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав в Telegram.

Из них – 72 ребенка и 13 медработников.

За минувшие сутки с осложнениями в больницы попали 534 больных. Еще 20 умерли, в то же время 1393 выздоровели.

Читайте такжеВслед за Львовом пункт вакцинации против COVID-19 открыли в международном аэропорту "Киев"С начала пандемии в Украине подтвердили 2 258 532 случаи COVID-19. Из них 2 190 686 граждан выздоровели, а 53 085 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Вчера в Минздраве заявляли о 1081 подтвержденном случае инфицирования коронавирусом.

Специалисты не исключают, что рост количества инфицированных и госпитализированных может быть связан с распространением в стране самого заразного штамма COVID-19 "Дельта". По данным Минздрава, больше всего таких больных сейчас на Волыни, Одесской, Тернопольской, Буковине и в Киеве.

Однако заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин не видит в статистике угрожающей динамики. По его словам, о введении локдауна в Украине речь пока не идет. Хотя некоторые города начали готовиться к усилению ограничений, в частности Киев.

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Автор: Яна Ставская