В оккупированном Крыму российские власти блокируют сайты с реальной информацией о распространении коронавируса.
Об этом заявили в "Крымской правозащитной группе", пишет Радио Свобода.
По словам руководительницы КПГ Ольги Скрипник, Россия постоянно пытается лишить людей доступа к таким сайтам.
"Как минимум 25-30 сайтов постоянно блокируются на территории Крыма. Среди них такие популярные медиа, как "Украинская правда", "Цензор", также блокируется сайт Меджлиса крымскотатарского народа, сайт "Свидетелей Иеговы" и даже сайт Министерства Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", – рассказала Скрипник.
Она сообщила, что сайты международных организаций с информацией о распространении COVID в мире блокируют "с целью продвижения своей пропаганды".
Читайте такжеЛяшко ответил, может ли вакцинация от COVID-19 стать ежемесячной"Во время 2020 года Россия пыталась блокировать международные сайты с такой информацией, чтобы это помогло ей с пропагандой вакцинации, а также запугать людей, которые собирались на подконтрольную Украине территорию", – отметила она.
Сообщается, что в Крыму в последние недели фиксируют прирост случаев коронавируса.
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