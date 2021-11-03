В полиции уже назвали возможную причину отравления семьи в Одесской области.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области из-за отравления неизвестным веществом погибла женщина, ее дочь и муж госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на этой неделе в правоохранительные органы поступила информация о ЧП в одном из частных домов на улице Виноградной.

О случившемся в полицию сообщили местные жители, которые через оконное стекло увидели на полу трех неподвижно лежащих людей.

Читайте такжеОтравление ради квартиры: в Харькове спасли жизнь мужчины, есть задержанные (фото, видео)Прибывшие на место сотрудники полиции и медики скорой помощи обнаружили в доме троих человек. Хозяйка дома, 1958 г.р., была мертва. Ее супруг, 1953 г.р., и дочь, 1976 г.р., пребывали в бессознательном состоянии.

"Оба потерпевших госпитализированы. Мужчина пришел в сознание, однако пояснить обстоятельства случившегося не смог, его дочь – в коме", – рассказали в полиции.

По предварительным данным, семья отравилась угарным газом.

Как отметили в правоохранительных органах, назначен ряд экспертиз, которые позволят окончательно установить причину отравления.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 ("Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Ранее похожий инцидент случился во Львове – была госпитализирована 15-летняя девочка, отравившаяся угарным газом в квартире. Девочка-подросток 1 ноября около 23:30 попала в городскую детскую больницу.

Автор: Лариса Козовая