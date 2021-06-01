Всего заболело 11 человек. Продолжаются противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования.

В Одесской области от острой респираторной вирусной инфекции умерли двое подопечных психоневрологического дома-интерната.

Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре МОЗ Украины, на прошлой неделе зарегистрирована групповая заболеваемость ОРВИ среди подопечных Великорыбальского психоневрологического дома-интерната Саратского района. Всего заболело 11 человек, из которых двое умерли.

«Проведено вирусологическое обследование больных и контактных лиц. По результатам обследования больных в двух случаях выявлен метапневмовирус, в 9 - парагрипп третьего типа. От контактных лиц в двух случаях выделен коронавирус COVID-19», - сообщили в центре.

С целью локализации заболеваемости и недопущения дальнейшего его распространения установлено медицинское наблюдение за контактными лицами - подопечными и персоналом заведения, проведена дезинфекция во всех помещениях учреждения, усилены санитарно-гигиенический и противоэпидемический режимы. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

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Автор: Лариса Козовая