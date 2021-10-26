Ребенок умер от респираторного заболевания, название которого пока еще не установили.

В Одесской области из-за внезапной смерти 5-летнего ребенка приостановили работу детсада.

Как передает корреспондент УНИАН, это сказано в протоколе местной комиссии по ТЭБ и ЧС, заседание которой состоялось 25 октября.

ЧП случилось в семье, проживающей в селе Долинское Ренийской общины. Ребенок посещал ясли-сад "Ромашка" Ренийского городского совета.

Согласно решению комиссии, в связи со смертью 5-летней девочки от неустановленного пока что респираторного заболевания, вышеназванное учреждение подлежит закрытию до особого распоряжения. Администрации поручено организовать дистанционную работу детсада.

Читайте такжеВ одесском лагере "Молодая Гвардия" новая вспышка коронавируса (видео)Респираторное заболевание неизвестного происхождения подтвердили в Центральной городской больнице Ренийского горсовета.

Как сообщил местный сайт "Рени-Одесса" в пятницу, 22 октября, девочка – из благополучной семьи.

В пятницу, 22 октября, ребенок внешне был здоров, а симптомы болезни проявились в минувшие выходные. Однако все произошло так быстро, что родители не успели обратиться за медицинской помощью. По предварительным данным, ребенок умер от пневмонии.

В семье – еще двое детей: старшие братья девочки учатся в 10 и 11-м классах.

Ранее в Одессе случился серьезный инцидент в Преображенском парке – 5-летняя девочка каталась на детской горке и осталась без части пальца. После инцидента правоохранители начали проверку.

Автор: Лариса Козовая