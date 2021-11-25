Сегодня в Одесском музее восточного и западного искусства на несколько часов открыли донорский пункт.
Как передает корреспондент УНИАН, акция под названием "Искусство донорства" проходила с 11:00 до 14:00 в вышеназванном музее, расположенном в историческом центре – ул. Пушкинской, 9.
За это время, по данным организаторов, 33 человека сдали 14 литров 850 мл крови.
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Отмечается, что цель мероприятия – популяризация донорства через искусство, изменение отношения общества к донорству.
Одесская областная станция переливания крови обеспечила необходимые условия для безопасного забора крови в помещении музея, возле картин. В частности, были поставлены столы с компьютерами для регистрации доноров, специальные кушетки и прочее. В зале звучала живая музыка, проходили художественные мастер-классы.
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