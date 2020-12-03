В Одессе начали штрафовать водителей частного автотранспорта, которые мешают парковке автомобилей скорой помощи с больными COVID-19 возле опорной больницы, расположенной в центре города.
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Как сообщили журналистам в департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, 2 декабря в департамент поступило обращение от администрации ГКБ №5, которая находится на ул. Троицкой, 37.
Руководство больницы, в частности, попросило принять соответствующие меры по предотвращению парковки машин в местах остановки спецтранспорта, доставляющего в медучреждение пациентов.
Отмечается, что департамент оперативно принял решение усилить контроль территории, и уже по состоянию на 12:00 среды инспекторы по парковке выявили 12 нарушителей.
Как уточнили в подразделении горсовета, водители паркуют автомобили в местах подъезда машин скорой помощи. Из-за этого больных из спецавтомобиля в больницу несут на носилках, в том числе во время дождя, прикрывая людей подручными вещами.
В департаменте также подчеркнули, что даже минуты, которые тратят на перенос пациентов «вручную», могут стоить им жизни.
Как подчеркнули в горсовете, вина водителя, который нарушил правила парковки, признается автоматически, если такое нарушение зафиксировано в режиме фото или видео.
Единственное, что обязан сделать в таких случаях инспектор, это оставить на лобовом стекле автомобиля копию постановления (или уведомления) о решении привлечь к административной ответственности.
Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Одессе для лечения больных COVID-19 и подозрением на это заболевание дополнительно открыли отделение на 90 коек. В частности, начался прием пациентов с подозрением на коронавирус в больнице №5, которая расположена по ул. Троицкой, 37.
Вчера нацгвардейцы взяли под охрану эту городскую больницу. Они будут выполнять задания круглосуточно в две смены.
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