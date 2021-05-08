71-летний медик, переболев коронавирусом, попал в больницу.

В Одессе главврач поликлиники скончался от последствий COVID-19.

Как подтвердил УНИАН представитель Одесского городского совета, умер главный врач поликлиники №29 Евгений Арийчук.

«Правда, что умер 71-летний главврач. Он лежал в Одесской областной больнице после коронавируса. Вероятно, причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Однако на момент смерти тест – отрицательный», - сообщили в горсовете.

Также источник опроверг информацию, которую начали распространять в социальных сетях о том, что медик якобы умер через несколько дней после вакцинации от COVID-19.

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«Это неправда. Ему прививку не делали, так как он недавно переболел», - пояснили в городском совете.

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на 7 мая в Одесском регионе зарегистрированы 135 тыс. 610 случаев COVID-19, из них 63 тыс. 627 — у жителей Одессы.

За последние сутки COVID-19 выявлен у 111 одесситов, в целом по региону – 344 новых случая заболевания.

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Автор: Лариса Козовая