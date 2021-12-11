Чтобы получить услугу бесплатно, нужно обратиться к своему семейному врачу либо терапевту или педиатру, с которым заключена декларация.

В Нацслужбе здоровья рассказали, какую бесплатную медицинскую помощь и лекарства могут получить украинцы с бронхиальной астмой.

Об этом рассказала представительница Нацслужбы Христина Петрик в видео, размещенном на странице НСЗУ в Facebook.

Она пояснила, что бронхиальная астма - это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое приводит к трудностям с дыханием.

По словам Петрик, от бронхиальной астмы страдают как взрослые, так и дети. Эта болезнь может привести и к летальным исходам, если пациент не имеет доступа к лечению.

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Пациенты с бронхиальной астмой могут получить лекарства и необходимые медицинские услуги как первичной, так и специализированной медицинской помощи бесплатно по Программе медицинских гарантий.

Чтобы получить услугу бесплатно, нужно обратиться к своему семейному врачу либо терапевту или педиатру, с которым заключена декларация.

Этот специалист назначает лечение, а в случае необходимости направляет пациента к узким специалистам и на дополнительные обследования.

С электронным направлением от семейного врача пациент может обратиться в любое медицинское учреждение, которое заключило договор с НСЗУ по направлению "амбулаторная, специализированная и высокоспециализированная помощь" и имеет соответствующего специалиста.

Кроме того, по программе "Доступные лекарства" пациент может получить лекарства бесплатно или с доплатой, если получит на них электронный рецепт от врача.

Такие лекарства можно получить в аптеках, которые заключили договор с НСЗУ.

Сейчас в реестр лекарственных средств, подлежащих возмещению, входят 16 лекарственных препаратов для лечения бронхиальной астмы, шесть из которых украинцы могут получить бесплатно, а 10 - с доплатой.

Найти нужное медицинское учреждение, аптеку или посмотреть список лекарств можно на сайте Нацслужбы.

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Автор: Антонина Доломанжи