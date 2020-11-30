От "ковидных" доплат медикам тоже придется отказаться, предупреждают чиновники.

В новом бюджете на 2021 год на Программу медицинских гарантий предусмотрено выделение 123 млрд грн. В Национальной службе здравоохранения Украины заявляют, что этого мало для потребностей медицины.

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Как сказано в заявлении на официальной странице НСЗУ в Facebook Служба понимает, что в условиях пандемии экономика переживает значительный спад. Однако при условии выделения на ПМГ 2021 лишь 123 миллиардов у медицины не будет средств на несколько очень важных для страны и граждан вещей.

«В предлагаемом бюджете на 123 млрд на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено всего 14,5 млрд грн. Учитывая динамику заболеваемости и рост нагруженности на систему, уже во втором квартале нам придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами», - говорится в заявлении.

Средств на вакцинацию, как утверждают в НСЗУ, при таком бюджете тоже не хватит.

«В бюджете объемом 123 млрд в Программе медицинских гарантий 2021 недостаточно средств для повышения финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19. Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии на еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом - выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни», - заявляют в Службе.

Утверждается, что бюджет такого объема не позволит НСЗУ ввести доплаты за достижение индикаторов качества для первичной и экстренной помощи.

"А это - как раз об изменениях к лучшему, которые должен почувствовать пациент: семейные врачи лучше оказывают помощь, скорая быстро везет пациента именно туда, где его могут спасти. Также НСЗУ придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам. А онкологические заболевания - среди лидеров в причинах смертности в Украине», - подытожили в Службе.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом за основными параметрами проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого перемотка совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

28 ноября председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.

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Автор: Дмитрий Захаров