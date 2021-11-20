В Украине очередная волна коронавируса не сбавляет темпов. Больницы переполнены пациентами, нуждающимися в кислороде. Медики отмечают, что штамм "Дельта", который распространен на территории страны, отличается высокой скоростью поражения, широтой охвата и молниеносным ухудшении здоровья инфицированного, а лечение без кислорода практически невозможно.

Мариупольские меткомбинаты Группы Метинвест системно обеспечивают кислородом больницы Украины для спасения жизней инфицированных COVID-19. И в этот раз "Метинвест" совместно с Министерством здравоохранения Украины разработали план поставок жидкого кислорода в больницы Украины.

Так, с начала ноября ковидные больницы Донецкой, Киевской и Николаевской областей получили 448 тонн жидкого и 38,3 тыс. кубометра газообразного кислорода.

"Кислород сейчас крайне необходим в больницах – от его наличия зависит эффективность лечения больных COVID-19. Чтобы помочь медикам в борьбе за жизни украинцев, предприятия Группы Метинвест безвозмездно и в необходимом объеме передают больницам Украины жизненно необходимый кислород", - заявил директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Иван Голтвенко.

Отметим, сегодня Группа Метинвест бесплатно передает кислород в более 80 медучреждений 14 регионов Украины

Автор: Виктория Гордиенко