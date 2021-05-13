Опасный грибок часто поражает людей с плохой иммунной защитой.

Академик Национальной академии наук Владимир Широкобоков подтвердил опасность индийского штамма коронавируса по сравнению с другими мутациями инфекции, и что это не единственная угроза для Украины.

Об этом он заявил в комментарии Обозреватель.

Читайте такжеВ Украине уровень смертности от COVID-19 в 2020 году втрое превышал официальные данные"Этот штамм действительно опасен, вызывает тяжелые формы заболевания. Поражает не только пожилых людей, но и среднего возраста. Вирус приобретает темпы мутационной активности и это далеко не последний вариант, который нас ждет",- отметил ученый.

Широкобоков также отметил, что на фоне пандемии коронавируса вероятна активизация грибковых недугов, упомянул и о так называемом "черном грибке" (мукормикоз) в Индии среди переболевших COVID-19.

Опасный грибок часто поражает людей с плохой иммунной защитой. Например, у инфицированных СПИД, но теперь его диагностируют и у COVID-пациентов.

"Это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека", – добавил ученый.

При этом Широкобоков заметил, что пока о вспышках мукормикоза в Украине не слышал.

"Но возможно, что активизация каких-то грибковых инфекций идет, однако внимание сосредотачивается на самом заболевании. Масштабная вспышка мукормикоза в Индии может быть связана с антисанитарными условиями, которые способствуют развитию инфекции. В общем, грибковые инфекции очень распространены, но на сегодня есть достаточно хорошие и антибиотики, и препараты, которые от них лечат", – пояснил эксперт.

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Автор: Яна Ставская