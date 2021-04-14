Центр общественного здоровья выпустил сборник о вакцинации против COVID-19. Там пояснили, если вы получили прививку от коронавируса, то другие, плановые инъекции следует сделать через 28 дней после второй дозы COVID-вакцины.
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Как рассказали в ЦОЗ, если прививка против COVID-19 является преградой для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, то перерыв между прививками можно сократить до 14 дней.
В то же время в случае, если вы сделали прививку от COVID-19, но в то время появилась потребность в экстренной вакцинации против другой болезни, например, от бешенства, – никаких интервалов выдерживать не нужно.
"Необходима экстренная вакцинация – делайте", – пишут в рекомендациях ЦОЗ.
Но обратите внимание, если вы прививались от другой болезни, то вакцинироваться против COVID-19 можно через 14 дней.
Если вы ввели вакцины против COVID-19 и от других инфекций с интервалом, меньшим чем 2 недели, вакцины все равно подействуют.
Календарь профилактических прививок от Министерства здравоохранения предусматривает обязательную вакцинацию против 10 болезней:
- гепатита В,
- туберкулеза,
- корь,
- паротита,
- краснухи,
- дифтерии,
- столбняка,
- коклюша,
- полиомиелита,
- ХИБ-инфекции.
Также с 2022 года обязательной станет вакцинация против пневмококковой инфекции.
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