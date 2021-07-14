В Минздраве советуют избегать прямых солнечных лучей, если УФ индекс выше 3.

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для родителей, как облегчить состояние ребенка в жаркие дни, чтобы не навредить новорожденному.

На странице в Telegram Минздрав советуют избегать прямых солнечных лучей, если УФ-индекс выше 3. Специалисты отмечают, что во время прогулки или поездки в авто открытые участки тела следует накрывать легкой пеленкой и надеть на ребенка шляпу с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Также родителям советуют гулять в тени, выбирать коляску светлых цветов или с УФ фильтром.

Не перегревайте малыша. Родителям советуют раздеть ребенка до подгузника, а если есть возможность, то и его снять.

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"Дома или в тени ребенку не нужна шляпа. Кожа головы у новорожденного отвечает за терморегуляцию тела. Поэтому головной убор будет способствовать перегреванию тела. Также не накрывайте ребенка одеялом. Все это повышает температуру тела и вызывает появление потницы. Это раздражение кожи, которое требует только гигиены и очень редко лечения", — говорят медики.

В Минздраве советуют как можно чаще в жаркие дни купать ребенка, даже если пуповинная остаток еще не отпал (после купания его просто хорошо просушите полотенцем). Необходимо умывать ребенка прохладной водой (примерно +32 градуса) несколько раз в день.

Также советуют пользоваться кондиционером. Благоприятная температура для новорожденного - ориентировочно от 18 до 22 градусов тепла.

"Если вы пришли с улицы, где +30, то температуру в комнате снижайте постепенно. Если у вас нет кондиционера, пользуйтесь вентилятором с опцией изменения направления воздуха", — говорят специалисты.

Медики также советуют чаще предлагать грудное молоко ребенку, поскольку оно на 87% состоит из воды.

"Прикладывайте ребенка и кормите по требованию, а не по графику. Это также поможет настроить лактацию. Если у вас искусственное кормление, сократите интервалы кормления предварительно посоветовавшись с педиатром об объеме порции", — заключают в Минздраве.

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Автор: Виктория Гордиенко