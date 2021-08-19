Ряд украинских курортов в этом году страдают от нашествия медуз.

В Министерстве здравоохранения дали советы отдыхающим на случай ожогов от медуз, нашествие которых наблюдается в этом году в Азовском море.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава на странице ведомства в Facebook.

Там рассказали, что щупальца медузы содержат микроскопические зазубренные жала, у каждого из которых есть крохотная луковка с ядом и спиральная трубка с острым концом. При этом она использует яд для защиты себя, а также, чтобы убить добычу. Мертвая или выброшенная на пляж медуза тоже несет угрозу - она может ужалить при прикосновении.

При контакте с кожей может возникнуть жжение и покалывание, онемение, покраснение. "Степень выраженности ваших симптомов будет зависеть от того, с каким видом медуз столкнулись и от площади ожога", - говорится в сообщении.

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Что делать, если обожгла медуза - советы Минздрава

сразу выйти из воды;

видимые жала осторожно выщипывают пинцетом;

место ожога и/или контакта медузы с кожей промыть морской или соленой водой;

если боль очень сильная, принять обезболивающее. Облегчить зуд могут антигистаминные препараты, в том числе местного действия (мази, гели).

Отдельно в ведомстве разъяснили, что НЕ нужно делать:

не промывать место укуса пресной водой – это ускорит негативное влияние яда на место поражения и увеличения ожоговой участка;

не прикасаться голыми руками – есть риск, что яд попадет и на руки и другие участки кожи;

не растирать место ожога в течение нескольких часов;

не протирать место укуса спиртосодержащими растворами;

не мочиться на место укуса.

Во избежание риска ожога специалисты советуют не купаться в местах с большим количеством медуз или надевать защитную одежду (гидрокостюм).

Ранее сообщалось, что летом этого года Азовское море вблизи ряда украинских курортов заполонили медузы. По словам отдыхающих, из-за медуз морская вода становилась похожей на кисель.

На некоторых курортах нашли выход из ситуации – устанавливали сетки, чтобы медузы не доплывали близко к берегу. Мертвых медуз закапывали.

По данным Института рыбного хозяйства и экологии моря, в Азовском море медуз могло стать больше, поскольку их количество возросло и в Черном.

Также важным фактором увеличения количества медуз считают постепенное сближение уровней солености Азовского и Черного морей.

Автор: Юрий Годован