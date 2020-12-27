Центр общественного здоровья Минздрава Украины привел несколько рекомендаций, которые позволят сделать празднование нового года более безопасным и уменьшить риск распространения коронавируса.
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Соответствующее сообщение появилось на странице ЦОС в Facebook.
В частности, в случае плохого самочувствия лучше остаться дома. Отменить или перенести вечеринку – это нормально, отмечают чиновники.
Тем кто собирается все же пригласить гостей к себе домой, советуют обеспечить меры безопасности и заранее сообщить о них гостям:
- Ограничить количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. Желательно избегать прямого контакта с другими, например рукопожатия и объятия.
- По возможности праздновать на открытом воздухе. Если же вечеринка будет происходить в помещении, не забывать регулярно проветривать.
- Гостей следует попросить носить маски, за исключением приемов пищи и питья. Стоит следить, чтобы маска закрывала и нос и рот. Важно побудить гостей иметь запасные маски, или же позаботиться о них самостоятельно.
- Стоит следить, чтобы гости тщательно и часто мыли руки. В ванной должно быть достаточно мыла и одноразовых полотенец, антисептиков с содержанием не менее 60% спирта.
- Гостей лучше призвать не петь и не кричать, особенно в помещении.
- Следует надевать маску во время приготовления пищи. По возможности лучше ограничить пребывание и скопление гостей в местах, где готовят еду, например, на кухне или возле гриля. Слит также ограничить количество людей, которые будут подавать блюда, и делать это лишь в масках.
- Необходимо дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы общего пользования в перерывах между использованием.
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