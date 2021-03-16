Ляшко подчеркнул, что международное свидетельство о вакцинации является действительным, если используемая вакцина утверждена ВОЗ.

Информация о том, что некоторые страны могут не признавать ту или иную вакцину против COVID-19, является фейком.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии Telegram-каналу "Коронавирус инфо”.

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Ляшко подчеркнул, что международное свидетельство о вакцинации является действительным, если используемая вакцина утверждена ВОЗ. Эта норма прописана в международных медико-санитарных правилах, которых придерживаются все государства-члены ВОЗ.

Ляшко отметил, что в настоящее время ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Astra Zeneca/Oxford University; с площадками в Индии и Корее (AZD1222).

“Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca/Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать”, — подчеркнул Ляшко.

Ранее Ляшко сообщал, что Украина планирует выдавать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19, его в случае необходимости украинцы смогут в виде бесплатной справки получить "в два клика".

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Виктория Гордиенко