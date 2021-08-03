Группа компаний предоставит дополнительный трехдневный отпуск полностью вакцинированным рабочим.

Группа компаний "Метинвест" на данный момент активно проводит добровольную бесплатную вакцинацию своих сотрудников от коронавируса в рамках государственной программы иммунизации населения.

Чтобы мотивировать своих работников вакцинироваться, руководство компании приняло решение поощрить полностью вакцинированных сотрудников (получили две дозы вакцины), тремя дополнительными днями отдыха к ежегодному оплачиваемому отпуску, сообщила пресс-служба металлургического гиганта.

При этом в компании отчитались, что на данный момент первую дозу вакцины получили более 9000 сотрудников компании и их родных, а более 1000 уже полностью вакцинированы.

"Руководство компании благодарит всех, кто изъявил желание сделать прививку, за ответственное отношение к своему здоровью, здоровье коллег и близких. Вакцинация – это самый эффективный способ защитить себя и окружающих от опасного заболевания. Она максимально снижает риски заражения коронавирусом и распространения COVID-19, минимизирует риски осложнений в случае инфицирования и одновременного заболевания в осенне-зимний период сезонным гриппом и COVID19", – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе компании подчеркнули, что коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах из-за болезни, а также повышает уровень коллективного иммунитета по всей стране.

Автор: Иван Бойко