Для умерших от коронавируса выделили целый квартал кладбища.

В Мелитополе, где невакцинированным лицам запретили проезд в транспорте, ситуация с коронавирусом не улучшается. На Новом кладбище для жертв COVID-19 выделили целый квартал. Люди продолжают умирать от коронавируса, для них уже "предусмотрительно" вырыли новые могилы.

Жуткое видео с "ковидным" кладбищем опубликовали в местном политическом Telegram-канале "Гнилая черешня".

Дрон снял квартал для жертв коронавируса сверху. Сотни свежих захоронений и пустые могилы для будующих жертв выглядят действительно жутко.

"В новейшей части Нового кладбища выделили целый квартал под жертв ковида. Десятки людей похоронены здесь с начала октября. Массовая смертность от короны и ее последствий началась через пять дней после празднования ненастоящего Дня города. Вырыты места под еще несколько сотен захоронений", - указано в Telegram-канале.

Читайте такжеС 18 октября еще четыре области перейдут в "красную" зону карантина: списокРечь идет о недавнем Днем города. В Мелитополе проходил праздничный концерт, из-за которого, по мнению пользователей, коронавирус еще больше распространился на фоне и без того высокого уровня заболеваемости.

По данным издания "Наш город плюс", ситуация с коронавирусом в Мелитополе действительно очень непростая. Морги заполнены трупами, люди умирают от COVID-19, а их тела уже практически негде хранить.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мелитополе рассказали об ужасных условиях для пациентов "ковид"-госпиталя. Мест людям уже не хватает.

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Автор: Полина Кузенко