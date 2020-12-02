Теперь в больнице Мариуполя пациенты с коронавирусом имеют бесперебойный доступ к жизненно необходимому кислороду.

В больнице Мариуполя №9 нет дефицита кислорода для пациентов с коронавирусом. Отмечается, что в этом медучреждении группа "Метинвест" построила распределительную сеть и установила три кислородных станции.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил директор Мариупольской больницы №9 Александр Железняк.

Читайте такжеВ Офисе президента хотят за месяц обеспечить кислородом 80% коек для больных СOVID-19

Так, благодаря помощи металлургических предприятий больнице №9 в городе Мариуполь установили 90 новых койко-мест с подачей кислорода.

Директор больницы рассказал, что сейчас медучреждению не поставляют кислородные баллоны, 180 штук расположены на построенной рампе.

"И к нам один иногда два раза в неделю приезжает машина специальная, которая заправляет прямо эти кислородные баллоны на месте", - рассказал Железняк.

Медики говорят, что благодаря этой помощи Мариуполю удается удерживать ситуацию с распространением коронавируса стабильной.

В больнице заявляют, что кислородная терапия — это 80% выздоровления больных, и благодарят Фонд Рината Ахметова и группу "Метинвест".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН