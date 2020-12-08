С 1 по 6 декабря в больницы города было передано 11196 кубометров кислорода.

За первую неделю декабря в медучреждения Мариуполя от металлургического комбината имени Ильича доставлено 1866 баллонов кислорода на сумму 616 тыс. грн. Как отмечают медики, пациенты с коронавирусом, при дополнительной подаче кислорода в организм, идут на поправку гораздо быстрее и выписываются на 10-15 день, вместо 30-35.

Так, с 1 по 6 декабря в больницы было передано 11196 кубометров кислорода. Из них 10734 кубометров газа в баллонах поступило в медучреждения, спасающие жизни больных коронавирусом. По-прежнему наиболее востребован кислород в городской больнице №9, куда отгрузили 816 баллонов необходимого кислорода, 374 баллонов передали больнице скорой медицинской помощи, 373 баллона доставили в больницу №4 и 226 баллонов привезли в больницу №1.

Также сообщается, что в больницах, лечащих больных с COVID-19, круглосуточно дежурят более 50 сотрудников меткомбинатов имени Ильича и «Азовсталь». Они помогают разгружать баллоны с кислородом, переключать и менять баллоны.

«Мы продолжаем помогать городу бороться с пандемией коронавируса, оказывая всестороннюю поддержку системе здравоохранения Мариуполя. Главная поддержка для врачей и пациентов сейчас – наш кислород. Искренне благодарен металлургам за круглосуточную помощь медработникам в больницах», - отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.

Напомним, что медучреждениям Мариуполя с начала пандемии коронавируса от Фонда Рината Ахметова и Фонда Вадима Новинского было передано более 20 тысяч экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов. В медучреждениях Мариуполя уже установлено 15 высококлассных аппаратов ИВЛ, переданных Фондом Рината Ахметова. Все врачи больниц, прошедших обучение работе на данной технике, получили от Фонда Рината Ахметова комплекты медицинской спецодежды, пошитой для них по специальному заказу.

Кроме того, с начала года Группы Метинвест в Мариуполе обустроила 343 точки прямой подачи кислорода в медучреждениях города. Инвестиции в строительство кислородной инфраструктуры в четырех больницах города составили 26,5 млн грн. А в ноябре в медучреждения Мариуполя меткомбинат имени Ильича доставил более 59 тыс. куб. м кислорода на сумму 3,2 млн грн.

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Автор: УНИАН