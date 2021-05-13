Пилотный проект по вакцинации начался в Моршине 16 апреля.

В курортном городе Моршин Львовской области прививки от коронавируса получили 61% населения. Это было достигнуто в рамках пилотного проекта по формированию коллективного иммунитета.

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Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на городского голову Руслана Ильницкого.

"По состоянию на сегодня мы имеем 61% провакцинированных первой дозой. С завтрашнего дня начинается уже вакцинация второй дозой. Если учесть, что за последние несколько месяцев, по данным наших врачей, переболели коронавирусом где-то до 15%, то можно говорить, что уже есть достаточное количество вакцинированных, чтобы через несколько недель наблюдать формирование коллективного иммунитета. Это мое мнение, официальной позиции Минздрава я пока не знаю», – сказал он.

Мэр отметил, что вакцинировать 61% жителей города было непросто. Когда проект только начинался, в пункты прививок оперативно пришли те, кто ждал такой возможности. А дальше нужно было вести диалог с людьми, разворачивать масштабную информационную кампанию.

«Мы вводили "обзвоны": семейные врачи имеют телефоны людей, которые заключили декларации. Некоторым звонили по три-четыре раза, потому что они думали, откладывали, имели вопросы относительно вакцины. В рамках этого пилотного проекта мы использовали только одну вакцину – CoronaVac, китайскую. Часть людей сомневались именно в вакцине, часть до сих пор ждут другой вакцины. Но, откровенно говоря, большая часть людей просто не хотят вакцинироваться никакой вакциной. Они считают, их обойдет эта беда», – рассказал мэр Моршина.

В городе даже разместили три билборда, на магазинах расклеили плакаты. Материалы по вакцине раздавали в палатках, информацию распространяли в сети и на местном ТВ.

До завтра Минздрав должен решить: продолжать ли вакцинировать в Моршине всех желающих, не разделяя их на приоритетные группы, или ограничиться предоставлением второй дозы тем, кто уже вызвался получить первую. В дальнейшем ведомство будет анализировать развитие эпидемической ситуации в городе.

Вакцинация от COVID-19 в Моршине

Пилотный проект по вакцинации начался в Моршине 16 апреля. В его рамках город вакцинировался по отдельной схеме.

Цель проекта - достичь у населения коллективного иммунитета. Моршин выбрали, чтобы спасти его туристическую отрасль.

Ранее город жил за счет своего бальнеологического курорта. До пандемии Моршин принимал до 30 тысяч туристов в год, а сейчас их единицы.

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Автор: Дмитрий Захаров