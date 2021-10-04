Врачи пытались их реанимировать, но безуспешно.

В Кировоградской области только за сутки две женщины смертельно отравились дикорастущими грибами.

Об этом сообщают в ГУ "Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

Первый случай зарегистрировали 2 октября. 53-летнюю жительницу Кропивницкого пытались спасти врачи, но безрезультатно. Она умерла от острого бытового отравления дикорастущими грибами.

Второй летальный случай зарегистрировали в Светловодске. 69-летняя женщина насобирала дикорастущих грибов еще 30 сентября. По ее словам, это были "зеленушки". Уже на следующее утро у нее появились симптомы отравления.

Читайте такжеВ Одессе закончились места для больных COVID-19 - волонтерОна также оказалась в реанимационном отделении Светловодской ЦРБ. Вчера утром она умерла.

Отмечается, что за последние три недели на Кировоградщине пять человек отравились дикорастущими грибами. Трое из них умерли.

Ранее сообщалось, что в Киевской области женщина пошла в лес за грибами, но нашла там гранату времен Второй мировой войны.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская