Всего с начала пандемии в столице 1425 киевлян умерли.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1518 человек, 15 - умерли.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 1518. Умерли 15 человек», - сообщил Кличко. Он уточнил, что заболели 813 женщин, 583 мужчины, 122 ребенка. В больницы столицы госпитализировали 87 человек, остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

По данным Кличко, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе (285), Деснянском (237) и Подольском районе (185).

Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 79 809 случаев заболевания COVID-19, 1425 киевлян умерли.

Коронавирус: важно знать каждому

Коронавирус в Украине - статистика 6 декабря

По состоянию на утро 6 декабря в Украине зафиксировано 813 306 случаев коронавирусной инфекции. В течение суток выявили 11 590 новых случаев. За сутки госпитализированы 1 127 человек. 167 больных погибли от осложнений, 6 048 – выздоровели.

Осуществлено тестирований за сутки - 42 096 (в частности методом ПЦР – 33 308, методом ИФА – 8 788).

За все время пандемии в Украине

заболели - 813 306 человек;

выздоровели - 418 581 человек;

летальных исходов - 13 588;

проведено ПЦР-тестирований-4 780 080.

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Автор: УНИАН