В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1518 человек, 15 - умерли.
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Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.
«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 1518. Умерли 15 человек», - сообщил Кличко. Он уточнил, что заболели 813 женщин, 583 мужчины, 122 ребенка. В больницы столицы госпитализировали 87 человек, остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
По данным Кличко, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе (285), Деснянском (237) и Подольском районе (185).
Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 79 809 случаев заболевания COVID-19, 1425 киевлян умерли.
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Коронавирус в Украине - статистика 6 декабря
По состоянию на утро 6 декабря в Украине зафиксировано 813 306 случаев коронавирусной инфекции. В течение суток выявили 11 590 новых случаев. За сутки госпитализированы 1 127 человек. 167 больных погибли от осложнений, 6 048 – выздоровели.
Осуществлено тестирований за сутки - 42 096 (в частности методом ПЦР – 33 308, методом ИФА – 8 788).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 813 306 человек;
- выздоровели - 418 581 человек;
- летальных исходов - 13 588;
- проведено ПЦР-тестирований-4 780 080.
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