Всего за период пандемии в столице зарегистрировано 1 844 летальных случая коронавируса.

В Киеве обнаружили еще 718 больных COVID-19, среди них 19 медиков.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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«В Киеве за минувшие сутки выявили 718 больных с коронавирусом. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице зарегистрировано 1844 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 107204», - отметил Кличко.

В частности, заболели: 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 143 человека. Всего коронавирус преодолели 37273 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 272, Днепровском – 161 и Деснянском районах - 57 случаев», - добавил Кличко.

Коронавирус в Украине 27 декабря - статистика

За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине выявили 6113 новых случаев коронавирусной болезни. Сейчас в стране заболели 1025989 людей.

В течение суток госпитализированы 1674 человека. Зафиксировано 72 летальных случая. В то же время 6621 пациент выздоровел.

За сутки осуществлено 24978 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 17774 летальных случая. Выздоровели – 658538 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

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Автор: Тамара Отовская