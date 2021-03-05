На прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 15 тыс. больных, из них 8,5 тыс. - взрослые и более 6 тыс. - дети.

В столице увеличивается количество больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Читайте такжеКомаровский рассказал, насколько оправданы визиты родственников в период ОРВИ

"Хочу отметить, что увеличивается в столице и количество больных гриппом и ОРВИ. По данным Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, на прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тыс. больных, из них 8,5 тыс. - взрослые и более 6 тыс. - дети. Более 60% больных детей - школьного возраста", - сказал мэр.

По его словам, в течение недели в медучреждения города госпитализировали 754 человека, среди них - 80 детей.

Грипп и ОРВИ в Украине: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая