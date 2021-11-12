Типографию обустроили в двух арендованных квартирах в столице. Схема просуществовала почти год.

Трое жителей Киевщины организовали в столице работу подпольной типографии по изготовлению поддельных COVID-сертификатов и отрицательных ПЦР-тестов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что так называемая типография ежедневно изготавливала до 20 подделок. Под "офис" злоумышленники арендовали две квартиры в Киеве. Схема просуществовала почти год. По предварительным подсчетам, ее ежемесячные обороты достигали 3 млн грн.

По данным следствия, дельцы искали "клиентов" через специально созданный телеграм-канал. После получения заявки они вносили в "документ" персональные данные и печатали фальшивку. Готовые заказы присылали через популярные почтовые сервисы.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как получить детские сертификаты о вакцинации и выздоровлении от COVID-19"Для придания подделкам достоверного вида злоумышленники наносили на них QR-код, который после считывания переводил на фиктивный сайт медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, стоимость фейкового ПЦР-теста составляла 750 гривен, а сертификата о вакцинации – 4500 гривен.

По информации Офиса генпрокурора, правоохранители провели обыски в помещениях типографии и по месту проживания участников группы, в ходе которых изъято компьютерную и оргтехнику, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также денежные средства в сумме около 500 тыс. грн и 12 тыс. долл.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения участникам группы о подозрении (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины) и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие причастные лица.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области у преподавателей обнаружили поддельные свидетельства о вакцинации против коронавируса.

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Автор: Светлана Макринская