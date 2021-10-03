С начала пандемии в столице зафиксировано 235 тыс. 816 случаев COVID-19, выздоровели 221 тыс. 410 человек.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 220 больных COVID-19, 10 человек умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте такжеВ Украине подтвердили более 11 тысяч COVID-случаев: больше всего – на Харьковщине (видео)

Он уточнил, что заболели 123 женщины, 78 мужчин, 19 детей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (67), Оболонском (36) и Деснянском (30) районах.

В больницы госпитализировали 24 больных с коронавирусом и 186 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонией.

С начала пандемии в столице зафиксировано 235 тыс. 816 случаев COVID-19, выздоровели 221 тыс. 410 человек.

Вакцинация в Украине:

За сутки 2 октября в Украине вакцинировано против COVID-19 52 990 человек. Одну дозу получили 28 800, полностью иммунизированы - 24 190 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 173 270 человек, из них получили одну дозу - 7 173 268 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (в частности, два человека получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 928 583 прививки.

Автор: Светлана Закелова