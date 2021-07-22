В столице подтвердили шесть случаев коронавируса штамма "Дельта".

В столице пока не планируют вводить новые ограничения после того, как подтвердили шесть случаев COVID-штамма "Дельта".

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в комментарии сайту "Сегодня".

"Пока об ограничениях мы вообще не говорим. Есть четкие нормы, которых мы придерживаемся. Например, постановление Кабмина, которым мы пользуемся в части введения тех или иных ограничений. Пока нет никаких оснований для введения ограничений в Киеве, а тем более жесткого карантина", - заявил чиновник.

По его словам, все шестеро инфицированных находятся в среднем и тяжелом состоянии.

"Большая их часть в последнее время находилась в России. Мы не имеем права разглашать личные данные о пациентах. Могу добавить, что сейчас специалисты проверяют всех контактных лиц, с которыми общались пациенты. Они тоже будут находиться под наблюдением медиков", - отметил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в Александровской больнице первичным тестированием выявлено шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта". Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины. Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург рассказала, что люди, у которых обнаружена "Дельта", разного возраста – от 21 до 73 лет.

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Автор: Юрий Годован