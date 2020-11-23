Сейчас количество госпитализаций растет.

Тотальный карантин будет введен в Украине в том случае, если система здравоохранения не сможет справиться с количеством больных коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан. Он отметил, что сейчас количество госпитализаций растет.

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"Полный локдаун может быть уместен как крайняя опция, если количество больных достигнет такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения. Постоянно эти цифры называются, последняя, которую озвучил министр здравоохранения, - это 30 тысяч. Хотя это, по моему мнению, очень высокий показатель заболеваемости", — сказал он.

По словам депутата, цель карантина выходного дня в настоящее время не достигнута.

"Речь идет о том, что сейчас увеличивается коечный фонд, увеличиваются мощности системы здравоохранения. Цель карантина выходного дня — стабилизировать этот рост. Но, если через некоторое время количество больных и госпитализаций значительно возрастет, эта опция (полного локдауна — ред.) должна рассматриваться", — сказал он.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк