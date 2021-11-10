Пациентка, которой диагностировали COVID-19, в очень тяжелом состоянии.

В Ивано-Франковске спасают 17-летнюю девушку с сильным поражением легких. Ее перевели в областную клиническую больницу, ранее она находилась в реанимации инфекционной больницы. У девушки диагностировали COVID-19, у нее дышат лишь 5% легких.

Об этом сообщает "Суспільне".

Как рассказал изданию генеральный директор медицинского учреждения Тарас Мельник, состояние девушки очень тяжелое. Она находится на ИВЛ, врачи борются за ее жизнь, однако легкие сильно поражены.

"Мы забрали 17-летнюю девочку из реанимации областной инфекционной больницы в очень тяжелом состоянии. Она находится на ИВЛ-аппарате, там — 95% поражения легких. У ребенка только 5% легких дышат. Она очень тяжелая. Ребенок в любую минуту может умереть", - сообщил он.

Читайте также"Хождение по краю пропасти": врач эмоционально обратился к украинцам и призвал вакцинироватьсяМельник также рассказал, что в больнице находится малыш, которому всего несколько дней. Новорожденного привезли из Косовского роддома, у него подтвержден COVID-19.

Ребенок был в тяжелом состоянии, врачи даже думали, что ему понадобится ИВЛ. К счастью, малышу с тяжелой пневмонией стало лучше.

Кроме этого, в детскую областную больницу привезли еще двух новорожденных малышей. Однако у них еще не подтвердился коронавирус.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Ивано-Франковске толпа "взяла в заложники" медиков, чтобы те их вакцинировали. После вмешательства правоохранителей сторонам удалось найти общий язык.

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Автор: Полина Кузенко