Двое из шести заболевших детей находятся в больнице.

В Харьковской области зафиксировано 6 случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада.

Об этом сообщает ГУ "Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

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Отмечается, что за период с 5 по 9 марта было зарегистрировано 6 случаев заболевания среди детей Слободского коммунального учреждения дошкольного образования (ясли-сад) №3.

«Пять заболевших зарегистрированы в первой младшей группе, один больной (брат одного из заболевших из первой младшей группы) - в средней», - говорится в сообщении.

По информации лабораторного центра, предварительный диагноз у одного ребенка - ОРВИ, пищевая токсикоинфекция, у трех - острый гастроэнтероколит, у двух - пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция. Состояние детей медработниками оценивается как средней степени тяжести.

«Четверо детей из числа заболевших находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы в учреждения здравоохранения. Все дети получают соответствующее лечение», - добавили в ведомстве.

В детском саду специалистами проведено первичное эпидемиологическое расследование с опросом родителей заболевших детей и медицинских работников, к которым они обращались за медицинской помощью. Также проведены санитарно-эпидемиологическое обследование заведения, дезинфекция, отбор проб питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды, бактериологическое обследование персонала и контактных детей.

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Автор: Светлана Макринская