В Харькове зарегистрированы три случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения. Все заболевшие — подопечные Харьковского областного центра социально-психологической реабилитации детей и семей «Гармония».
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, сейчас все дети госпитализированы и получают соответствующее лечение, пишет KHARKIV Today.
Основные клинические проявления заболевания, наблюдаемые у них: слабость, жидкий стул, рвота.
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С целью локализации вспышки, своевременного установления причин возникновения, выявления источника инфекции, возможных путей и факторов передачи инфекции специалисты Харьковского городского филиала лабцентра проводят эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения.
На анализы взяты пробы питьевой воды, продуктов, суточные пробы готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды в учреждении. Персонал и контактные дети проходят бактериологическое и вирусологическое обследование.
По результатам вирусологических исследований у пятерых контактных лиц обнаружен антиген ротавируса.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
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