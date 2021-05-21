Детей госпитализировали в стационар. Заболевание сопровождается слабостью, жидким стулом и рвотой.

В Харькове зарегистрированы три случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения. Все заболевшие — подопечные Харьковского областного центра социально-психологической реабилитации детей и семей «Гармония».

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, сейчас все дети госпитализированы и получают соответствующее лечение, пишет KHARKIV Today.

Основные клинические проявления заболевания, наблюдаемые у них: слабость, жидкий стул, рвота.

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С целью локализации вспышки, своевременного установления причин возникновения, выявления источника инфекции, возможных путей и факторов передачи инфекции специалисты Харьковского городского филиала лабцентра проводят эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения.

На анализы взяты пробы питьевой воды, продуктов, суточные пробы готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды в учреждении. Персонал и контактные дети проходят бактериологическое и вирусологическое обследование.

По результатам вирусологических исследований у пятерых контактных лиц обнаружен антиген ротавируса.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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Автор: Виктория Гордиенко