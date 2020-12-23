С начала 2020 года в Харьковской области зарегистрирован 5-й случай малярии.

В Харькове зарегистрирован летальный случай малярии у гражданина Украины, который работал в Республике Экваториальная Гвинея.

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Об этом сообщает ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

«19 декабря в Харькове зарегистрирован летальный случай малярии у гражданина Украины, который работал в Республике Экваториальная Гвинея. Во время пребывания в этой стране мужчина малярией не болел, однако фиксировал многократные укусы комаров», - говорится в сообщении.

При проведении эпидемиологического расследования установлено, что у больного 9 декабря появились следующие клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 37,5 °C.

Отмечается, что за медицинской помощью больной обратился только 19 декабря и был госпитализирован в больницу, где ему установили диагноз «Малярия». В тот же день констатирована смерть больного.

В очаге по месту жительства больного, специалистами лабораторного центра проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.

В ведомстве добавили, что с начала 2020 года в Харьковской области зарегистрирован 5-й случай малярии. Среди заболевших – 2 студента и 2 неработающих гражданина, прибывших из стран Африканского континента и Республики Индия.

Справка. Малярия - инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, передающиеся от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь очень распространена в странах с тропическим климатом, проходит с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела, нарушениями различных органов и систем организма.

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Автор: Дмитрий Захаров