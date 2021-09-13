Группа компаний "Лекхим" на своем предприятии в Харькове в 2022 году собирается запустить производство вакцины CoronaVac.

Харьковское предприятие "Лекхим" в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах – в том числе и вакцин против COVID-19.

Об этом стало известно сегодня на встрече коллектива "Лекхима" с руководителем города Игорем Тереховым.

"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо", - заявил Игорь Терехов.

Руководитель города также отметил, что власти Харькова сейчас делает все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса - закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

Группа "Лекхим" существует с 1992 года. Через год после начала работы "Лекхим" первой в Украине организовала промышленный выпуск препаратов в форме супозиториев, а в 2000 году начала производить препараты в таблетках. Сегодня группа "Лекхим" производит более 200 наименований лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках Харькова, Украины и экспортируется в 35 стран мира. Ежегодно группа регистрирует около 10 новых препаратов.

Автор: Григорий Бондарь