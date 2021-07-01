Это количество бюджетных мест для абитуриентов 2021 года поступления будет размещено в 14 учреждениях высшего образования, которые относятся к сфере управления Минздрава.

Министерство здравоохранения в этом году заказало обучение 4 тыс. 658 будущих врачей за средства государственного бюджета.

Как информирует пресс-служба ведомства, такое количество бюджетных мест для абитуриентов 2021 года поступления будет размещено в 14 учреждениях высшего образования, которые относятся к сфере управления Минздрава.

"Пандемия в очередной раз доказала, какой высокий спрос у общества на медицинские профессии. Специальность врача особенно важна. Минздрав увеличивает заказы для подготовки универсальных медицинских специалистов в университетах, а уже с 2022 года в стране будет введена новая модель интернатуры. Она разработана в соответствии с требованиями Стратегии человеческого развития президента Украины и с учетом международного опыта», – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он добавил, что это позволит государству получить высокопрофессиональных и универсальных специалистов, которые получат основательные знания по медицине во время обучения в университете и специальность в интернатуре в соответствии с прозрачным рейтинговым распределением. Ежегодно Минздрав будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства, и утверждать перечень баз стажировки врачей (провизоров)-интернов.

«Противодействие COVID-19 требует большого количества инфекционистов, эпидемиологов и анестезиологов, но государство в прошлом лишилось влияния на определение потребности в тех или иных врачах и не могло быстро реагировать на вызовы современности. Управляемая система подготовки врачей-интернов позволит это исправить», – отметил министр.

Младший персонал с медицинским образованием, в частности, медсестры, получают образование в учреждениях профессионального образования коммунальной или частной формы собственности. Возможность обучения за средства государственного бюджета для получения этой профессии определяется региональным заказом, поэтому для Минздрава приоритетом является активная работа с областями для обеспечения населения достаточным количеством квалифицированных медицинских кадров.

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Автор: Леся Лещенко