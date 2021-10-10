Псевдовласти утверждают, что на субботник в Донецке пришли 12 тысяч человек.

В захваченном боевиками "ДНР" Донецке псевдовласти в период карантина, введенного для борьбы с коронавирусом COVID-19, вывели людей на общегородской субботник.

Субботник состоялся 9 октября, в нем приняли участие более 12 тысяч горожан, написал в своем канале в Telegram псевдоглава "администрации" Донецка Алексей Кулемзин и показал фото с мероприятия.

На снимках видно, что люди были без масок, и многие не соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра.

"…жители города наводили порядок во всех районах: убирали мусор и опавшую листву, производили вырубку поросли и работы по озеленению…", – похвастался Кулемзин.

По данным так называемого "Минздрава ДНР", 8 октября COVID-19 в псевдореспублике нашли у 478 человек, а 7-го числа выявили 591 инфицированного.

В "министерстве" отмечали, что по состоянию на 9 октября коронавирус в "ДНР" обнаружен у 71 575 человек.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса. Из-за COVID-19 в "ДНР" ввели карантинные ограничения. Журналисты узнали, что в октябре 2020-го на захваченной части Донбасса не хватало лекарств, которые помогали в борьбе с коронавирусом.

Автор: Екатерина Присяжнюк