Роды прошли прямо в машине "скорой".

В Днепропетровской области 16-летняя девушка родила малыша в карете "скорой". Как оказалось, это была вторая беременность роженицы.

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Об этом рассказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко, сообщает "Наше Місто".

Как сообщается, инцидент произошел в поселке Нива Трудовая. Девушка находилась на 38 неделе беременности. Медики "скорой" провели обследование и приняли решение госпитализировать роженицу. Однако во время транспортировки начались роды, которые в итоге прошли успешно. Молодую маму вместе с новорожденным отвезли в Криворожский перинатальный центр.

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Автор: Екатерина Лиманская