Врачи спасли и новорожденного малыша.

Роженицу с тяжелой COVID-пневмонией, у которой диагностировали почти полное поражение легких, спасли в Днепре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, выходить удалось и малыша, который задыхался в утробе матери.

39-летнюю беременную доставили в Днепр из Павлограда. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии - у нее было поражено 80% легких. Ее срочно прооперировали. После недели реанимации младенца перевели в детскую больницу.

Сейчас женщина получила отрицательный тест на коронавирус. Ее готовят к выписке и встрече с ребенком.

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Автор: УНИАН