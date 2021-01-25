Роженицу с тяжелой COVID-пневмонией, у которой диагностировали почти полное поражение легких, спасли в Днепре.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, выходить удалось и малыша, который задыхался в утробе матери.
39-летнюю беременную доставили в Днепр из Павлограда. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии - у нее было поражено 80% легких. Ее срочно прооперировали. После недели реанимации младенца перевели в детскую больницу.
Сейчас женщина получила отрицательный тест на коронавирус. Ее готовят к выписке и встрече с ребенком.
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