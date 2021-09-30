В частности, первой дозой может быть вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Второй дозой - Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

С сегодняшнего дня в приложении "Дия" и на портале можно сгенерировать COVID-сертификат о прививках различными вакцинами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В частности, первой дозой может быть вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Второй дозой - Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В Минцифры напомнили, что в настоящее время существуют несколько видов COVID-сертификатов. "Желтый" внутренний, генерируемый после прививки первой дозой дводозной вакцины. Он действует 120 дней и доступен в приложении "Дия" на iOS. Впоследствии будет и на Android. "Зеленый" внутренний, который генерируется после полного курса вакцинации. Он действует 365 дней.

Читайте такжеВ Мукачево за COVID-вакцинацию обещают авто, велосипеды и электросамокатыТакже после полного курса вакцинации на 365 дней генерируется международный COVID-сертификат. Но у каждой страны есть свои сроки действия сертификатов, поэтому в Минцифры советуют заранее проверять эту информацию на сайте МИД перед путешествием.

В Минцифры напомнили, что международный сертификат можно сгенерировать и распечатать на портале "Дия". Так, украинцы, которые не имеют ID-карты или заграничного биометрического паспорта, или Дия подписи, смогут получить сертификат и путешествовать с ним. Документ сформируется в формате PDF. Его можно распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. По данным Минздрава, на сегодняшний день против COVID-19 полностью иммунизированы более 5 млн 617,4 тыс. украинцев.

COVID-сертификаты в Украине

13 сентября Кабинет министров принял изменения в постановление №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Принятые изменения предусматривают, что в COVID-сертификате будет две опции ("желтый" или "зеленый"). Он будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении после COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе.

В случае введения "желтого" уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня эпидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов имют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.

Автор: Леся Лещенко