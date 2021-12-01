Специалисты также рассказали родителям, чего не следует делать в случае, если посторонний предмет попал в дыхательные пути ребенка.

Врачи Черкасской областной детской больницы вытащили иглу из дыхательных путей ребенка.

Об этом говорится в сообщении на странице медучреждения в Facebook. "+1 спасенная маленькая жизнь на счету нашей команды. Специалисты хирургического, приемного и анастезиологического отделения Черкасской областной больницы изъяли инородное тело из дыхательных путей ребенка", - рассказали врачи.

Специалисты также рассказали родителям, чего не следует делать в случае, если посторонний предмет попал в дыхательные пути ребенка.

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"Анатомически дыхательные пути ребенка малого размера. Тем более, малыши часто, в силу возраста, не способны тщательно пережевывать пищу. Удары по спине, попытки "вслепую" вытянуть постороннее тело руками, переворачивание ребенка и встряхивание его могут привести к полному удушению или травмам", – предостерегли медики.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 14-летний ребенок случайно проглотил часть распылителя, когда опрыскивал горло лекарственным средством.

Подростка доставили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу. Медики удалили из двенадцатиперстной кишки ребенка деталь длиной около 7 см.

Автор: Ирина Погорелая