Председатель Киевской ОГА дал поручение провести срочное расследование трагического случая.

В лицее в Боярке две ученицы 7 класса отравились неизвестным веществом.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации.

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Одну девочку спасти не удалось, другая находится в больнице в стабильном состоянии.

Председатель Киевской ОГА Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

"Выражаю искренние слова соболезнования родителям пострадавших школьниц. Это ужасная трагедия, которая всколыхнула Киевскую область. Дал всем профильным службам поручение как можно скорее выяснить все обстоятельства дела. На месте происшествия уже начала работать полиция", – заявил Володин.

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Автор: УНИАН