Сегодня в Украине в некоторых аптечных сетях потребители могут приобрести вместо известных лекарственных препаратов заменители, а именно БАДы, к которым требования по циклу исследований перед запуском в массовое производство отсутствуют, а требования к регистрации значительно ниже, чем у лекарственных средств, на что уже обратил внимание АМКУ.

Читайте такжеJohnson расширили список побочных эффектов своей COVID-вакциныНапример, люди приходят за обще известными и популярными препаратами, такими как энтеросорбент последнего поколения, Атоксил, лекарственным средством с проверенной клинической эффективностью и безопасностью, который вот уже 16 лет применяется и имеет отличную репутацию, а им предлагают БАДы-"заменители" с неизвестной эффективностью, которые, кроме того, не имеют доказательственного лечебного результата. Порой потребителям даже отказывают в приобретении лекарств известных брендов, аргументируя что препаратов нет, или они забронированы, в пользу заменителей, потому что так экономически выгоднее. Представьте ситуацию когда вы отравились, или, например, ребенок, а купленное средство, так называемый "заменитель" БАД, не работает, и вы не можете оказать полноценную помощь.

Как сообщил Антимонопольный комитет Украины, в ведомство поступают многочисленные обращения от субъектов хозяйствования о необходимости прекращения практики реализации препаратов, содержащих в своем составе активные фармацевтические ингредиенты, под видом "пищевых добавок".

В чем риски заменителей?

Во-первых, поскольку это не лекарство, они не имеют гарантированного лечебного эффекта.

Во-вторых, не оказав необходимого действия, они вполне могут навредить, если не прямо, то косвенно – теряется время, и в некоторых случаях последствия для здоровья могут быть серьезными.

Именно БАД (диетическая добавка) – это пищевой продукт, который потребляется в небольших определенных количествах дополнительно к обычному пищевому рациону, который является концентрированным источником питательных веществ. Они могут быть как опасными, так и полезными в зависимости от ситуации и дозировки. Специалисты не устают повторять, что БАДы стоит принимать лишь после консультации врачей.

Важно понимать, что такое лекарственное средство, а что – его заменитель.

Лекарственные средства Заменители Обычно известные бренды с устойчивой репутацией Обычно неизвестные препараты или препараты, которые мимикрируют под известные бренды Средства, имеющие определенную лекарственную форму и применяемые для профилактики и лечения заболевания Средства, содержащие неопределенный набор из биологически активных веществ Обязательно подлежат клиническим испытаниям для точного определения воздействия на организм Не проводятся клинические исследования, что делает невозможным полноценное понимание их влияния на организм человека Имеют четкую дозировку Имеют неопределенное количество активных веществ Имеют гарантированно подтвержденный клиническими исследованиями лечебный результат Не могут гарантировать лечебного результата Производятся известными фармкомпаниями Производятся обычно не фармкомпаниями

Советы, как не ошибиться при выборе препаратов:

покупайте проверенные временем препараты известных брендов;

не меняйте препараты, если их положительное действие на организм уже подтверждено собственным опытом и врачом не назначены другие лекарства;

если предлагают замену, посоветуйтесь сначала с вашим врачом, перед тем, как согласиться;

проверяйте наличие государственной регистрации препарата в Государственном реестре лекарственных средств Украины по этой ссылке: http://www.drlz.com.ua/;

если вам отказали в продаже препаратов, можете обратиться в Управление защиты прав потребителей: dpss.gov.ua/zahist-prav-spozhivachiv, тел. 050 230 04 28;

и, лучше всего, не занимайтесь самолечением, обращайтесь сначала к врачу!

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья! Перед применением препаратов проконсультируйтесь с врачом.

Автор: Иван Бойко