Сегодня в Украине в некоторых аптечных сетях потребители могут приобрести вместо известных лекарственных препаратов заменители, а именно БАДы, к которым требования по циклу исследований перед запуском в массовое производство отсутствуют, а требования к регистрации значительно ниже, чем у лекарственных средств, на что уже обратил внимание АМКУ.
Читайте такжеJohnson расширили список побочных эффектов своей COVID-вакциныНапример, люди приходят за обще известными и популярными препаратами, такими как энтеросорбент последнего поколения, Атоксил, лекарственным средством с проверенной клинической эффективностью и безопасностью, который вот уже 16 лет применяется и имеет отличную репутацию, а им предлагают БАДы-"заменители" с неизвестной эффективностью, которые, кроме того, не имеют доказательственного лечебного результата. Порой потребителям даже отказывают в приобретении лекарств известных брендов, аргументируя что препаратов нет, или они забронированы, в пользу заменителей, потому что так экономически выгоднее. Представьте ситуацию когда вы отравились, или, например, ребенок, а купленное средство, так называемый "заменитель" БАД, не работает, и вы не можете оказать полноценную помощь.
Как сообщил Антимонопольный комитет Украины, в ведомство поступают многочисленные обращения от субъектов хозяйствования о необходимости прекращения практики реализации препаратов, содержащих в своем составе активные фармацевтические ингредиенты, под видом "пищевых добавок".
В чем риски заменителей?
Во-первых, поскольку это не лекарство, они не имеют гарантированного лечебного эффекта.
Во-вторых, не оказав необходимого действия, они вполне могут навредить, если не прямо, то косвенно – теряется время, и в некоторых случаях последствия для здоровья могут быть серьезными.
Именно БАД (диетическая добавка) – это пищевой продукт, который потребляется в небольших определенных количествах дополнительно к обычному пищевому рациону, который является концентрированным источником питательных веществ. Они могут быть как опасными, так и полезными в зависимости от ситуации и дозировки. Специалисты не устают повторять, что БАДы стоит принимать лишь после консультации врачей.
Важно понимать, что такое лекарственное средство, а что – его заменитель.
|Лекарственные средства
|Заменители
|Обычно известные бренды с устойчивой репутацией
|Обычно неизвестные препараты или препараты, которые мимикрируют под известные бренды
|Средства, имеющие определенную лекарственную форму и применяемые для профилактики и лечения заболевания
|Средства, содержащие неопределенный набор из биологически активных веществ
|Обязательно подлежат клиническим испытаниям для точного определения воздействия на организм
|Не проводятся клинические исследования, что делает невозможным полноценное понимание их влияния на организм человека
|Имеют четкую дозировку
|Имеют неопределенное количество активных веществ
|Имеют гарантированно подтвержденный клиническими исследованиями лечебный результат
|Не могут гарантировать лечебного результата
|Производятся известными фармкомпаниями
|Производятся обычно не фармкомпаниями
Советы, как не ошибиться при выборе препаратов:
- покупайте проверенные временем препараты известных брендов;
- не меняйте препараты, если их положительное действие на организм уже подтверждено собственным опытом и врачом не назначены другие лекарства;
- если предлагают замену, посоветуйтесь сначала с вашим врачом, перед тем, как согласиться;
- проверяйте наличие государственной регистрации препарата в Государственном реестре лекарственных средств Украины по этой ссылке: http://www.drlz.com.ua/;
- если вам отказали в продаже препаратов, можете обратиться в Управление защиты прав потребителей: dpss.gov.ua/zahist-prav-spozhivachiv, тел. 050 230 04 28;
- и, лучше всего, не занимайтесь самолечением, обращайтесь сначала к врачу!
Самолечение может быть вредным для вашего здоровья! Перед применением препаратов проконсультируйтесь с врачом.