Каждый врач-ФОП смог заработать за месяц в среднем 46 тыс. грн.

Врачи-предприниматели (ФОПы), которые начали работать с Национальной службой здоровья и обслуживать пациентов по государственной программе медицинских гарантий, в 2020 году заработали 224 млн грн.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot, ссылаясь на данные отчета НСЗУ за 2020 год.

Отмечается, что каждый врач-ФОП смог заработать за месяц в среднем 46 тыс. грн в 2020 году.

Всего в Украине работают 17 тыс. 072 ФОПа, которые занимаются медицинской практикой. 401 из них заключили декларации с НСЗУ и начали работать по программе медицинских гарантий. Это всего 2,3%.

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"Оплата зависит от количества пациентов, которое сопровождает семейный врач, или от предоставленных услуг, если речь идет о вторичном звене медицины. В среднем на одного врача-предпринимателя приходится выплата в размере 46 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Лидером по количеству заработанных денег на одного врача-ФОПа стала Кировоградская область. Там средняя оплата за месяц составляет 82 тыс. грн. На втором месте Николаевская область (68 тыс. грн) и г. Киев (58 тыс. грн).

Больше всего договоров с НСЗУ заключили врачи-предприниматели из Одесской (50 ФОПов), Львовской (34 ФОПа) и Днепропетровской (33 ФОПа) областей.

Справка УНИАН. Программа медицинских гарантий — это перечень и объем медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантирует населению и оплачивает из средств государственного бюджета по единым тарифам. В Украине Программа медицинских гарантий в полном объеме внедряется с апреля 2020 года, семейные врачи по программе начали работать с 2018 года.

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Автор: Екатерина Жирий