В правительстве объяснили выбор сроков зимнего карантина.

По прогнозам Минздрава, уже на этой неделе коронавирусная статистика по стране начнет ухудшаться. В некоторых регионах возможен резкий скачок заболеваемости.

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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава пояснил, что период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости COVID-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников.

По его словам, во время празднований состоялось активное перемещение населения на территории Украины и за ее пределами. Региональное перемещение увеличило риск распространения инфекции на всех территориях.

«Как следствие, мы прогнозируем увеличение (в некоторых регионах – резкое увеличение количества инфицированных... По прогнозам – уже на этой неделе начнется рост количества больных. Мы не можем допустить, чтобы это была очередная, очень сильная волна COVID-19», - подытожил он.

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Автор: Дмитрий Захаров