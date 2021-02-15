Во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре врачи прооперировали 47-летнюю женщину из Ивано-Франковской области, удалив ей 30-килограмовую опухоль.
Об этом сообщает Zaxid.net.
По словам врачей, женщине уже трудно было ходить, дышать, и она не могла есть.
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"У пациентки обнаружили опухоль забрюшинного пространства, которая практически заполнила всю брюшную полость. Она сжимала органы брюшной полости. Женщина знала, что у нее опухоль, но боялась идти к врачам. Пришла только тогда, когда опухоль уже не давала ей нормально жить", - рассказал заведующий отделением абдоминальной хирургии Мирон Огорчак.
Гистологическое исследование опухоли показало, что у пациентки была редкая опухоль брюшной полости - липосаркома. Благодаря успешно проведенной операции, которая длилась более шести часов, прогноз хороший, но женщина должна регулярно проходить консультации у онколога.
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