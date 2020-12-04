Руководители городов и ОГА сошлись во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов.

Кабинет министров при разработке усиленных карантинных мероприятий будет учитывать ответы и предложения, которые предоставили городские головы и руководители областных государственных администраций.

Читайте такжеРазумков: карантин выходного дня "не до конца себя оправдал"Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на онлайн-совещании с городскими головами по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины, сообщает пресс-служба правительства.

В частности, руководители городов и ОГА сошлись во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

«Полный список уже согласованных мер мы обнародуем во время заседания Кабинета министров в следующую среду, 9 декабря», - цитирует главу правительства его пресс-служба.

Усиление карантинных мероприятий в Украине

В Украине с 14 по 30 ноября действовал карантин выходного дня.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января длительностью три недели.

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Автор: Дмитрий Шварц