Уролог Александр Кардонов: Здоровая мужская потенция включает в себя четыре составляющих - либидо, эрекцию, эякуляцию и способность испытывать оргазм

Что такое потенция, насколько сильно на нее влияет возраст мужчины, способен ли CОVID-19 менять репродуктивные функции и в каких случаях обязательно следует обращаться к врачу, в интервью УНИАН рассказал уролог Александр Кардонов.

Александр, расскажите, что такое потенция?

Простыми словами потенция - это способность мужчины вести половую жизнь. Интересно то, что понятие потенции в сексологии употребляется в основном относительно мужчин. Здоровая мужская потенция включает в себя наличие четырех составляющих: либидо, или наличие сексуального желания, эрекцию, эякуляцию и способность испытывать оргазм.

Влияет ли на нее регулярность половой жизни?

Скорее потенция влияет на регулярность половой жизни, так как включает в себя наличие сексуального желания – либидо. Либидо, в свою очередь, зависит от уровня тестостерона в крови. Были проведены исследования, в которых не было выявлено колебания уровня тестостерона после секса. Также ученые оценивали воздержание от секса. Исследование показало, что на протяжение шести дней уровень тестостерона не меняется, а потом даже происходит резкое повышение его уровня. Но на седьмой день тестостерон начинает снижаться, что все же приводит нас к выводу о важности регулярной половой жизни для сохранения либидо, а поэтому и потенции.

Как часто здоровый мужчина должен заниматься сексом?

Не существует каких-либо строгих рекомендаций. Но хочу сказать, что половая жизнь должна быть регулярной. Это является профилактикой застойных явлений в малом тазу, например, простатита или везикулита. Частота зависит от ваших физиологических потребностей и потребностей вашего партнера.

Я рекомендую своим пациентам заниматься сексом не менее одного или двух раз в неделю. Этого достаточно для поддержания нормального гормонального баланса, снижения риска воспалительных и злокачественных заболеваний предстательной железы.

Во время секса может пропадать эрекция. В чем причина такого явления?

Существует статистика, по которой два из десяти половых актов завершаются неудачей, поскольку эрекция зависит от множества факторов – общего физического состояния, кровеносного давления, стресса и усталости, настроения сексуального партнера и других. Чаще всего это связано с психологическими причинами. Например, неудовлетворение сексуальным партнером. В моей практике были случаи, когда пациенты увлекались просмотром порнографических фильмов, и когда в реальности половой акт отличался от того, что они обычно видели на экране, у них случались проблемы с эрекцией.

Бытует мнение, что коронавирус негативно влияет на потенцию. Так ли это?

Нет, это неправда. Китайские ученые еще в феврале опубликовали статью, в которой говорилось про влияние COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин. А именно, что в будущем коронавирус может приводить к мужскому бесплодию. До сегодняшнего дня это является всего лишь предположением и не имеет доказательств. Но на потенцию COVID-19 влияния не имеет.

А что тогда может провоцировать проблемы с потенцией?

Очень важным фактором является психологический. В современном мире большинство людей пребывает в состоянии постоянного стресса. Психологический фактор, кстати, является основной причиной проблем с потенцией у мужчин молодого возраста. Бывает так, что мужчина, получив первый негативный сексуальный опыт, зацикливается на этом и это становится причиной слабой эрекции, либо преждевременной эякуляции. В таких случаях консультация специалиста может очень быстро решить эту проблему.

Существуют ли заболевания, которые негативно влияют на потенцию?

Существует большое количество заболеваний, которые негативно влияют на потенцию. Например, сердечно-сосудистые заболевания, такие как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, неврологические причины – болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, а также заболевания урогенитального тракта, а именно: простатит, гиперплазия простаты, урогенитальные инфекции и другие причины. Поэтому важно обратиться к специалисту даже до момента появления проблем с потенцией, для лечения сопутствующих заболеваний, которые могут стать причиной эректильной дисфункции (импотенция, - УНИАН).

Скажите, а в каком возрасте у мужчин чаще всего появляются проблемы с эрекцией?

Проблемы с эрекцией могут возникнуть у мужчины в любом возрасте и зависит это от многих факторов. У меня были пациенты, у которых в 18 лет появлялись проблемы с эрекцией и мужчины 70 лет, которые вели активную половую жизнь.

Если говорить про среднестатистический возраст появления проблем с эрекцией, то это коррелирует с уровнем того же тестостерона. В норме снижение уровня тестостерона происходит у мужчин после 40 лет. Но не стоит исключать и другие причины, которые могут влиять на эрекцию, - психологические, сосудистые, нейрогенные и другие.

Вы сказали, что снижение уровня тестостерона происходит после 40 лет. То есть после 40 возможность иметь детей, рожденных естественным путем, у мужчины снижается?

Учитывая то, что у здорового мужчины сохраняется способность к половому акту всю жизнь, в отличие от женщин, у которых физиологически наступает климакс, у мужчин нет границы репродуктивного возраста. Существует также понятие мужского климакса, заключающееся в снижение основного мужского гормона – тестостерона. Но снижение может происходить настолько медленно, что многие мужчины его даже не ощущают. При этом могут появляться проблемы с потенцией, но мужчина все равно может иметь детей.

Существуют какие-то способы сохранения потенции?

Не существует 100% способа, который поможет сохранить потенцию, но все же есть ряд рекомендаций, соблюдая которые можно постараться предотвратить появление проблем с ней.

Я рекомендую своим пациентам наладить режимы работы и отдыха, не переутомляться, избегать стрессов, вести активный образ жизни, пересмотреть рацион питания с акцентом на продукты растительного происхождения, и желательно отказаться от вредных привычек. Также важно регулярно проходить профилактические осмотры, чтобы иметь возможность диагностировать и контролировать сопутствующие заболевания, которые могут стать причиной эректильной дисфункции.

Я так понимаю, что в домашних условиях эту проблему не решить.

Лечение эректильной дисфункции зависит от причин, которые к ней привели. Не стоит заниматься самолечением и прибегать к методам народной медицины, которых сейчас существует огромное количество и которые могут еще больше усугубить проблему.

При эректильной дисфункции психогенного генеза может помочь отдых и курс психотерапии. И назначение каких-либо препаратов будет необоснованно. При наличии других органических причин рекомендуется назначение медикаментозной терапии, гормональных, сосудистых препаратов и других. В наше время медицина способна решить практически любую причину возникновения эректильной дисфункции. Вплоть до проведения протезирования полового члена.

Когда следует обращаться к врачу-урологу?

Важно проходить профилактические осмотры у уролога один раз в год, особенно мужчинам старше 40 лет. В таких случаях возможно выявить проблему на ранних стадиях развития. Тогда решить ее будет гораздо проще. Не стоит начинать панику и бежать к урологу, если случился единоразовый сбой. Это возможно, особенно если мужчина переутомлен или, например, находится в состоянии алкогольного опьянения. Но если это происходит регулярно, то стоит обратиться к специалисту.

Диана Могилевич

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