Израиль поможет Украине в быстром получении вакцины от COVID-19 от известных международных компаний.

Украинские ученые помогут израильским коллегам в изготовлении вакцины от COVID-19.

Читайте такжеВ Бельгии Санта-Клаус заразил коронавирусом 75 жителей дома престарелых

Как сообщает Посольство Украины в Израиле в социальной сети Facebook, 13 декабря состоялась встреча посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнейчука с министром здравоохранения Государства Израиль Юлием Эдельштейном.

В частности, во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках борьбы с пандемией.

Так, Корнейчук и Эдельштейн достигли договоренности относительно совместной работы израильских и украинских ученых над быстрым изготовлением израильской вакцины, а также обменом информацией о действенности вакцины.

Также Эдельштейн отметил, что израильская сторона окажет всестороннее содействие в скорейшем получении Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний, которые уже получили утверждение FDA или находятся на окончательной стадии его получения.

Отдельно собеседники договорились изучить вопрос о квоте на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках «соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Государства Израиль».

Также были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере медицинского туризма в оба направления.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно?

1 декабря власти Великобритании первой в мире одобрила вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

В Израиле в ближайшие дни начнется второй этап испытания на добровольцах вакцины Brilife, разработанной Институтом биологических исследований имени Вейцмана.

Тем временем, в Украине Минздрав составил графики будущей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко